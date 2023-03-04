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CHP İl Başkanı trafik kazası geçirdi

3. Sayfa Haberleri

CHP İl Başkanı trafik kazası geçirdi

ERZİNCAN (İHA) – Köyden şehre dönüşü sırasında çift taraflı trafik kazasında yaralanan CHP Bayburt İl Başkanı Adil Uzunhan, Erzincan'daki hastaneye kaldırıldı.

ERZİNCAN (İHA) – Köyden şehre dönüşü sırasında çift taraflı trafik kazasında yaralanan CHP Bayburt İl Başkanı Adil Uzunhan, Erzincan'daki hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Bayburt'un Harmanözü köyünden parti binasına gelmek üzere yola çıkan CHP Bayburt İl Başkanı Adil Uzunhan'ın içerisinde bulunduğu otomobil ile başka bir araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sol ayağı sıkışan Uzunhan'ın kalça kemiğinde ezilmeler meydana geldi. Olay yerine çağrılan jandarma ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Uzunhan'a ilk müdahaleyi kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Kazada yaralanan CHP Bayburt İl Başkanı Uzunhan kaza mahallinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmayan Adil Uzunhan'ın tedavisine bir süre Erzincan'da devam edilecek. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Bayburt 3. Sayfa Haberler

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