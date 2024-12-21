CHP Antalya İl Başkan Yardımcısı Anıl Akbulut tutuklandı

Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkan Yardımcısı Anıl Akbulut ve önceki dönem başkan yardımcılığı görevinde bulunan Gürcan M. Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Anıl A. ve Gürcan M., emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye çıkartıldı. Savcılık ifadesinin ardından Akbulut ve Gürcan M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHRACI AN MESELESİ

Öte yandan CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile il yönetim kurulu üyesi Akbulut'un tutuklandığını ve kesin ihraç talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu. Kamacı yaptığı paylaşımda, "İl yönetim kurulu üyesi Anıl A. hakkında devam eden bir soruşturma sebebiyle tutuklanmıştır. Anıl A. partimizin Yüksek Disiplin Kurulu'na kesin ihraç istemi ile tedbirli olarak sevk edilmiştir. Söz konusu soruşturma ve dava süreci takip edilecektir" ifadelerini kullandı.

İşte Nail Kamacı'nın o paylaşımı;