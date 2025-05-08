CHP Milletvekili Şoförüne Dava Açıldı
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in şoförü, dur ihtarına uymayarak aracını polisin üzerine sürmesi nedeniyle 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle hakkında iddianame düzenlenerek dava açıldı.
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in şoförü hakkında, dur ihtarına uymayarak aracı polisin üzerine sürdüğü gerekçesiyle 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenerek dava açıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa