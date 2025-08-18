CHP Adayının İşyerine Silahlı Saldırı: Şüpheliler Yakalandı

CHP Adayının İşyerine Silahlı Saldırı: Şüpheliler Yakalandı
İzmir'in Urla ilçesinde CHP Urla İlçe Başkan Adayı Bahri Yalaz'a ait işyerine düzenlenen silahlı saldırının yanlışlıkla gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Saldırının gerçek hedefi yan dükkandı. Olayın şüphelileri, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yakalandı.

İzmir'in Urla ilçesinde CHP Urla İlçe Başkan Adayı Bahri Yalaz'a ait işyerine silahlı saldırı düzenlendi. Yapılan incelemelerde saldırının yanlışlıkla gerçekleştirildiği ortaya çıkarken, saldırıyı gerçekleştiren 3 şüpheli polis ekiplerinin hızlı takibiyle Karabağlar'da silahlarıyla birlikte yakalandı.

Olay, bugün 75. Yıl Cumhuriyet Caddesinde bulunan ve CHP Urla İlçe Başkan Adayı Bahri Yalaz'ın sahibi olduğu sigortacı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi işyerine yaklaşarak camın dışından 3 el ateş etti. Şüpheli daha sonra hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine Urla Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edilerek çevrede güvenlik önlemleri aldı. Saldırı sırasında içeride hem çalışanların hem de müşterilerin bulunduğu öğrenilirken, şans eseri yaralanan olmadı.

Yapılan araştırmada, saldırganların asıl hedefinin Yalaz'ın iş yeri değil, yan dükkanın sahibi olduğu belirlendi. Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu, saldırıyı gerçekleştiren 3 şüpheli kısa sürede Karabağlar'da yakalanarak gözaltına alındı. Çevredeki güvenlik kameralarının da incelendiği olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. - İZMİR

