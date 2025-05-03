Chicago'da Müslüman Çocuğu Öldüren Katile 53 Yıl Hapis Cezası

ABD'nin Chicago kentinde Müslüman olduğu gerekçesiyle 6 yaşındaki Filistin asıllı çocuğu 26 bıçak darbesiyle öldüren 71 yaşındaki Joseph Czuba, 53 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago'da 14 Ekim'de Filistin kökenli 6 yaşındaki Amerikalı Wadea Al-Fayoume'yi 26 yerinden bıçaklayarak öldüren ve çocuğun annesini de ağır yaralayan katil zanlısı 71 yaşındaki Joseph Czuba'nın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Mart ayında "cinayet" ve "nefret" suçlarından suçlu bulunan Czuba'yı 53 yıl hapse mahkum etti. Yargıç Amy Bertani-Tomczak, Czuba'ya küçük çocuğun öldürülmesi nedeniyle 30 yıl, annesine yönelik saldırıdan 20 yıl, nefret suçu işlemesi nedeniyle de 3 yıl hapis cezası verildiğini belirtti.

Filistinli çocuğun öldürülmesi

Ev sahibi Czuba, 14 Ekim 2023'te Illinois'in Plainfield kasabasında kiracısı olan Filistin asıllı 32 yaşındaki Hanaan Shahin'i evinde bıçakla ağır yaralamış, 6 yaşındaki oğlu Wadea Al-Fayoume'u 26 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Polis, Czuba'nın İsrail-Filistin çatışmaları ve Müslüman oldukları için anne ve oğlunu hedef aldığını ifade etmişti.

Mahkeme belgelerine göre Czuba, saldırı sırasında Shahin'e İsrail-Filistin çatışmaları nedeniyle öfkeli olduğunu belirtmişti. Czuba, konuşmanın ardından bıçakla Shahin ve oğluna saldırmıştı. - CHICAGO