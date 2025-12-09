Haberler

Çanakkale'de farklı suçlardan 15 yıl ve 6 ayrı suçtan aranan şüpheli tutuklandı

Çanakkale'de farklı suçlardan 15 yıl ve 6 ayrı suçtan aranan şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 15 yıl hapis cezası ve 6 ayrı suçtan aranan Cezayir uyruklu M.Z. yakalandı. Üzerinde sahte kimlik bulunan M.Z., emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı.

Çanakkale'de farklı suçlardan 15 yıl hapis cezası ve 6 ayrı suçtan aranması bulunan Cezayir uyruklu M.Z.(55) yakalandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çeşitli suçlardan toplam 15 yıl hapis cezası bulunan ve ayrıca 6 ayrı suçtan aranan şüpheli M.Z., Gelibolu'da emniyet ekiplerince yakalandı. Firari M.Z., Gelibolu emniyet ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde Lise kavşağı civarında gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde sahte İspanyol kimlik kartı ele geçirilirken yapılan incelemeler sonucunda Cezayir uyruklu olduğu tespit edildi. M.Z. hakkında Gelibolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sahte kimlik/resmi belgede sahtecilik suçundan yasal işlem başlatıldı. M.Z.'nin cezası ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

M.Z., emniyetteki işlemleri ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bakan Tunç: Türkiye genelindeki tüm adli emanetler için teftiş başladı

Hükümet adliyedeki kilolarca altın vurgunu sonrası düğmeye bastı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Yeni virüs ülkeyi kaosa sürükledi! Halk hastane koridorlarında yatıyor

Yeni virüs hastaneleri çaresiz bıraktı! Artık koridorlarda yatıyorlar
Hamam böceği yedirilen gencin dosyasında karar! Avukat isyan etti

Türkiye'nin günler konuştuğu olayda avukatı isyan ettiren karar
Danla Bilic 5. kez bıçak altına yattı! Vücudundan çıkan dolgu maddesini yayınladı

5. kez bıçak altına yattı, vücudundan çıkanlar akıllara zarar
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir

Yatırımcılar aman dikkat! Altın için ezber bozan uyarı
İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü

İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
İbrahim Selim'den 16 yaş küçük aşkıyla samimi paylaşım

İbrahim Selim'den 16 yaş küçük aşkıyla samimi paylaşım
Ülkeyi 7.5'lik deprem vurdu! Ne bir can kaybı var, ne de yıkılan bir bina

Ülkeyi 7.5'lik deprem vurdu! Ne bir can kaybı var, ne yıkılan bir bina
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 'vatandaşlık maaşı' için tarih verdi

Vatandaşlık maaşı geliyor! Erdoğan'ın yardımcısı Meclis'te tarih verdi
Otellerde yeni dönem! Resepsiyona kimlik bırakma devri bitti

Otellerde yeni dönem! Resepsiyona sakın kimliğinizi bırakmayın
title