Çanakkale'de farklı suçlardan 15 yıl ve 6 ayrı suçtan aranan şüpheli tutuklandı

Çanakkale'de farklı suçlardan 15 yıl hapis cezası ve 6 ayrı suçtan aranması bulunan Cezayir uyruklu M.Z.(55) yakalandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çeşitli suçlardan toplam 15 yıl hapis cezası bulunan ve ayrıca 6 ayrı suçtan aranan şüpheli M.Z., Gelibolu'da emniyet ekiplerince yakalandı. Firari M.Z., Gelibolu emniyet ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde Lise kavşağı civarında gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde sahte İspanyol kimlik kartı ele geçirilirken yapılan incelemeler sonucunda Cezayir uyruklu olduğu tespit edildi. M.Z. hakkında Gelibolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sahte kimlik/resmi belgede sahtecilik suçundan yasal işlem başlatıldı. M.Z.'nin cezası ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

M.Z., emniyetteki işlemleri ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - ÇANAKKALE