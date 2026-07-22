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Cezayir'de orman yangınları: 6 ölü

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Cezayir'de çıkan orman yangınlarında 6 kişi hayatını kaybetti. Yangınlar bin 666 hektardan fazla ormanlık alanı kül ederken, ekipler yangınlarla mücadeleyi sürdürüyor.

Cezayir'de çıkan orman yangınlarında 6 kişi hayatını kaybetti.

Kuzey Afrika ülkesi Cezayir'in farklı noktalarında orman yangınlarıyla mücadele ediliyor. Cezayir İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelindeki orman yangınlarında 6 kişinin kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Uzun süren sıcak hava dalgasının birçok ilde orman yangınlarını körüklemeye devam ettiği aktarıldı. Cezayir Sivil Koruma Dairesi Sözcüsü Nassim Bernaoui, temmuz ayının başından bu yana ülke genelinde bin 460 orman yangınının kaydedildiğini söyledi. Bernaoui, Sivil Koruma ekiplerinin ordu, Orman Genel Müdürlüğü, yerel yetkililer, diğer ilgili kurumlar ve gönüllülerle koordineli olarak yürütülen operasyonlar sayesinde yangınların yüzde 85 ila 90'ını kontrol altına aldığını bildirdi. Bernaoui, Annaba, Bejaia, Guelma, El Tarf, Khenchela, Mila, Bouira, Medea ve Mascara illerinde devam eden yangınları söndürmek ve yayılmalarını önlemek için çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Bernaoui, Cezayir'de Mayıs ayının başından bu yana 3 bin 719 orman yangını kaydedildiğini, geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise bu sayının bin 501 olduğunu dile getirdi.

Orman Genel Müdürlüğü'ne göre yangınlar şu ana kadar bin 666 hektardan fazla ormanlık alanı küle çevirdi. - CEZAYİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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