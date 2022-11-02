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Cezaya doymayan alkollü sürücü: "Alışmışım ben ceza yemeye, 4 araba bağışladım ama bir daha durmam"

3. Sayfa Haberleri

Cezaya doymayan alkollü sürücü: 'Alışmışım ben ceza yemeye, 4 araba bağışladım ama bir daha durmam'

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uygulama noktasına giren sürücünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uygulama noktasına giren sürücünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlendi. 11 bin lira ceza kesilen sürücü, "Alışmışım ben ceza yemeye, 4 araba bağışladım ama bir daha çevirirseler durmam" dedi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aralıksız denetimlere devam ediyor. Hıdırağa Mahallesi Çorlu Kalesi mevkiinde huzur, asayiş, trafik ve kaçak göçmen uygulaması yapıldı. Denetime takılan bir otomobil sürücüsünün yapılan kontrolde ehliyetsiz ve 0.71 promil alkollü olduğu belirlendi. Daha önce de birkaç kez polise alkollü araç kullanırken yakalandığı ortaya çıkan S.B.'ye ve kullandığı otomobilin sahibine 11 bin lira ceza kesildi.

Defalarca kez ceza yemekten 4 araba kaptırdığını öne süren S.B., "Yol üzerinde bir arkadaşa sordum 'Ehliyet sorarlar mı?' diye. 'Sormazlar' dedi, ona güvendik ama bir daha durmam. Ben alışmışım ceza yemeye, devlete 4 araba bağışladım. Olsun devletimizin eline koluna sağlık, her şey onlar için. Yapacak bir şey yok. Sonuçta tek bir bayrağın altında yaşıyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ Hisarcık Çorlu 3. Sayfa Haberler

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