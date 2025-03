Cezaevinden İzinli Çıkan Hırsız Suçüstü Yakalandı

Cezaevinden izinli çıkan ve 38 suç kaydı bulunan azılı hırsız, sahte plakalı araçla gittiği Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde bir evi soyarken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Olay, Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Gülpınar beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Niğde Açık Cezaevinden izinli olarak çıkan M.Y. (38), izninde hırsızlığa gitti. Şüpheli M.Y., gurbetçi H.G. isimli vatandaşın Gülpınar beldesindeki evine girdi. Şüpheli, evde bulunduğu sırada devriye gezen jandarma ekiplerinin dikkati hırsızlığı ortaya çıkardı. Gece yarısı devriye gezerken evde yanıp sönen ışıkları gören jandarma ekipleri durumdan şüphelenirken, kısa süreli yaptığı araştırmada ev sahibinin yurtdışında yaşadığını tespit etti. İçeride hırsız olabileceği ihtimalini değerlendiren jandarma ekipleri balkondan eve girerek M.Y. isimli hırsızı suçüstü yakaladı. Olay yerinde ve şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada 1 adet el çantası, 1 adet kerpeten, 1 adet kurbağacık anahtarı, 2 adet düz tornavida, 1 adet boru anahtarı, 2 adet eldiven, 1 adet pense, 1 adet alyan anahtarı, 1 adet el feneri ve 2 adet kapı anahtarı ele geçirdi. Şahsın yapılan sorgulamasından Niğde Açık Cezaevinden izinli çıktığı, şahsın daha önceden 10 adet mala zarar verme, 12 konut dokunulmazlığının ihlali, 11 adet hırsızlık, 1 dolandırıcılık, 1 resmi belgede sahtecilik, 1 borçlunun ödeme şartını ihlali ve 2 uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma olmak üzere toplam 38 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY