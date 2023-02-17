Cezaevinde ölü bulunan Alparslan Arslan'ın babası konuştu: Oğlum öldürüldü, intihar edecek birisi değildi

Maltepe Cezaevinde ölü bulunan Danıştay saldırısının faili Alparslan Arslan'ın babası konuştu. Baba İdris Arslan, oğlunun içeride öldürüldüğünü ve intihar edecek birisi olmadığını belirterek, "Biz çıkmasını bekliyorduk" dedi.

Danıştay'a 17 Mayıs 2006 tarihinde saldırı düzenleyen avukat Alparslan Aslan, Maltepe Cezaevinde kaldığı koğuşta dün akşam saat 21.00 sıralarında ölü bulundu. Arslan'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

"Öldürüldü, intihar edecek birisi değildi"

Mezarlıklar Müdürlüğünde cenazenin gelmesini bekleyen Alparslan Aslan'ın babası İdris Arslan, "Oğlum içeride öldürüldü, intihar edecek birisi değildi. Ben 12 gün önce görüştüm. Çıkmak istediğini söyledi. Evin adresini istedi, çıkacaktı. Adalet Bakanlığının hasta mahkumların tahliyesiyle ilgili genelgesi vardı. Savcılarla görüştüm, dilekçeler yazdım. İşlem yapıldı, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine gönderildi" diye konuştu.

"Biz çıkmasını bekliyorduk"

Baba Arslan devamında, "Çıkmasını bekliyorduk biz. 17 yıl oldu, 17 yıldır içeride. Ama masum, onu söyleyeyim. Dün akşam öğrendik, cezaevinden kızımı aradılar. Alparslan'ın öldüğünü söylediler. Biz de hemen hastaneye geçtik. Ardından Adli Tıp Kurumundaki işlemler yapıldı. Birazdan buraya gelecek" şeklinde konuştu. - İSTANBUL