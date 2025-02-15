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Cezaevinde AIDS olduğu iddia edilen mahkum koğuşta ölü bulundu

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Dolandırıcılık suçundan tutuklanan 28 yaşındaki şahıs, iddiaya göre, Silivri Cezaevi'nde tutukluyken AIDS teşhisi konduktan kısa süre sonra koğuşta ölü bulundu. Annesi, "Cezaevine girdiğinde hiçbir rahatsızlığı yoktu. Açık görüşe gittiğimde 45 kiloya kadar düşmüştü." dedi. Ölümü şüpheli bulan savcılık soruşturma başlattı.

Eylül 2023'te "Bilişim yoluyla dolandırıcılık" suçundan tutuklanan 28 yaşındaki Yunus Çakır, tutuklanarak Marmara Cezaevi'ne (eski adıyla Silivri Cezaevi) gönderildi. Cezaevinde geçirdiği bir buçuk yılın sonunda Çakır'ın sağlık durumu Ekim 2024'te kötüye gitti. Anne Döne Söyler, oğlunun "Burada tüberküloz salgını var" demesi üzerine 29 Ekim 2024'te salgın iddiasını CİMER'e bildirdi.

AVUKATI AIDS OLDUĞUNU E-NABIZ'DAN ÖĞRENDİ

Flash Haber'in haberine göre, Yunus Çakır bir süre sonra karantinaya alındı. İddiaya göre, avukatı Çakır'ın HIV pozitif yani AIDS olduğunu E-Nabız sistemi üzerinden öğrendi. Avukatı aileye durumu anlatınca tutuklu Çakır, göğüs hastalığı bölümüne yatırıldı.

AIDS TEŞHİSİNDEN KISA SÜRE SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Tutuklu Yunus Çakır, AIDS teşhisinden 3 ay sonra 3 Aralık 2024'te koğuşunda ölü bulundu. Anne Döne Söyler, "Buradan gittiğinde hiçbir rahatsızlığı yoktu benim oğlumun. Gayet normaldi. Açık görüşe gittiğimde baktım ki çok zayıflamış. En son 45 kiloya kadar düşmüştü. Ölmeden bir hafta önce beni aradı ve para istedi. Ben de para gönderdim. O para eline geçmemiş" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İddiaya göre, Yunus Çakır'ın ölüm belgesinde, ölüm nedeni olarak "Bulaşıcı olmayan hastalık" ibaresi yer aldı. Kayıtlara "Ölüm nedeni belli değil" olarak geçse de savcılık Çakır'ın ölümünü şüpheli bularak soruşturma başlattı.

Cezaevinde AIDS olduğu iddia edilen mahkum koğuşta ölü bulundu
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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