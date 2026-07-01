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Cezaevi izninde silahlı paylaşım yapan şahıs yeniden cezaevine gönderildi

Cezaevi izninde silahlı paylaşım yapan şahıs yeniden cezaevine gönderildi
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Burdur'un Bucak ilçesinde cezaevinden izinli çıkan D.B., sosyal medyada tabancalı fotoğraflarla tehdit içerikli paylaşımlar yaptı. Jandarma tarafından yakalanan şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve yeniden cezaevine gönderildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde cezaevinden izinli olarak çıkan şahıs, sosyal medya hesabından tabancayla çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak tehdit içerikli paylaşımlarda bulundu. Jandarma ekiplerince yakalanan şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, şüpheli yeniden cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, cezaevinden izinli olarak çıkan D.B., sosyal medya hesabından tabanca ile çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak, tehdit içerikli ifadeler kullandı. Paylaşımlar üzerine harekete geçen Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonla yakalanan D.B.'nin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından yeniden cezaevine teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, güvenlik güçlerinin kamu düzenini tehdit eden kişi ve olaylara yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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