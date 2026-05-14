Cezaevi firarisi yakalandı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, 'silahla tehdit' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Y.Y. yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, "silahla tehdit" suçundan hakkında 2 yıl 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Y.Y., yakalandı. Şahsın ayrıca Tekkeköy Aile İçi Büro Amirliğince şüpheli sıfatıyla arandığı öğrenildi.
Gözaltına alınan Y.Y., adli işlemler sonrası cezaevine teslim edildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı