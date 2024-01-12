Ceza yemek istemeyen sürücü otomobili ateşe verdi

SİVAS - Sivas'ta bir sürücü, aracına ceza yazılacağını öğrenince araca benzin dökerek ateşe verdi. Araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde önceki gün H.P. isimli otomobil sürücüsü, seyir halinde ilerlerken polis çevirmesinde durdu. 42 R 1449 plakalı muayenesi ve sigortası olmayan aracın sürücüsü, polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulanacağını öğrendi. Aracına cezai işlem uygulanmamasını isteyen H.P. isimli sürücü, aracın bagaj kısmında bulunan benzini otomobile döktü. Üzerine benzin dökülen araç, sürücü tarafından ateşe verildi. Alevler kıs sürede otomobili sardı. Polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çabası sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken sürücü H.P. ise ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.