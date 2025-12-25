Merdiven basamakları otomobillerin işyerine dalmasını engelledi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan otomobiller, telefon tamir ve satışı yapılan işyerinin girişindeki merdiven basamakları ile vitrine çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesinde meydana geldi. Mustafa B. idaresindeki 06 VIJ 41 plakalı otomobil ile Abdulhakim A.'nın kullandığı 34 AET 422 plakalı otomobil cadde üzerinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobiller, telefon tamir ve satışı yapılan işyerine çarptı. Otomobiller işyerinin önünde bulunan merdiven basamakları ile cam ve demir vitrine çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken merdiven basamaklarının kontrolden çıkan otomobillerin hızını keserek işyerine dalmasını engellemesi büyük bir facianın önüne geçti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA