Haberler

Merdiven basamakları otomobillerin işyerine dalmasını engelledi

Merdiven basamakları otomobillerin işyerine dalmasını engelledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu kontrolden çıkan araçlar, bir telefon tamir dükkanının merdivenlerine ve vitrine çarparak durdu. Neyse ki kazada yaralanan olmadı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan otomobiller, telefon tamir ve satışı yapılan işyerinin girişindeki merdiven basamakları ile vitrine çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesinde meydana geldi. Mustafa B. idaresindeki 06 VIJ 41 plakalı otomobil ile Abdulhakim A.'nın kullandığı 34 AET 422 plakalı otomobil cadde üzerinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobiller, telefon tamir ve satışı yapılan işyerine çarptı. Otomobiller işyerinin önünde bulunan merdiven basamakları ile cam ve demir vitrine çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken merdiven basamaklarının kontrolden çıkan otomobillerin hızını keserek işyerine dalmasını engellemesi büyük bir facianın önüne geçti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kulüp binasında gözaltına alınan Sadettin Saran için karar verildi
Zincir marketlerin pazar günü kapalı olması konusunda anlaşıldı! Son sözü bakanlık söyleyecek

Zincir marketler için tarihi karar! Son sözü bakanlık söyleyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
İşte memur ve emekli zammı için kulislerde konuşulan en güçlü rakam

İşte memur ve emekli zammı için en güçlü rakam
Anneden korkunç iddia: Hastaneye gülüp oynayarak girdi, yatalak bıraktılar

Anneden korkunç iddia: gülüp oynayarak girdi, yatalak bıraktılar
Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü

Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü
Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
Eşi benzeri görülmemiş hırsızlık! Halatla araca bağladı, ortalığı yerle bir etti

İnanılmaz hırsızlık! Halatla araca bağladı, ortalığı yerle bir etti