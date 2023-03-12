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Ceylanpınar'da kablo hırsızı yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Ceylanpınar'da kablo hırsızı yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kablo çalmaya çalışan hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kablo çalmaya çalışan hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri, Ceylanpınar TİGEM İşletmesindeki hurdalıktan kablo çalmaya çalışan M.G. suçüstü yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.G. nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ceylanpınar Şanlıurfa Hisarcık 3. Sayfa Haberler

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