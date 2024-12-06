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Ceylanpınar'da Ambulansa Takip Ederken Kaza Geçirildi

Ceylanpınar'da Ambulansa Takip Ederken Kaza Geçirildi
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kalp krizi geçiren yakınını takip eden sürücü, kavşakta başka bir otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan olmamakla birlikte her iki araçta maddi hasar oluştu.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kalp krizi geçiren yakınının bulunduğu ambulansı takip eden sürücü, kavşakta otomobil ile çarpıştı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgiye kaza, Ceylanpınar ilçesi sanayi kavşağında yaşandı. Ali C. yönetimindeki otomobil, kalp krizi geçiren yakınının bulunduğu ambulansı takip ettiği sırada kavşakta, sürücüsü belirlenemeyen 63 HV 210 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan Ceylanpınar ilçesi Şaabin Caddesi meydana gelen kazada da, Mehmet A. idaresindeki 63 SA 957 plakalı otomobil ile Ramazan G. yönetimindeki 63 HD 652 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada hafif yaralanan sürücüler, ambulansita tedavi edildi. Her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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