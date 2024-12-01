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226 yıl hapis cezası olan kadın, hamile olduğu için serbest kaldı

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Eskişehir'de 15 farklı hırsızlık suçundan toplam 226 yıl hapis cezası bulunan 35 yaşındaki kadın, 12. çocuğuna hamile olduğu gerekçesiyle tekrar serbest bırakıldı. Daha önceki cezaları da hamilelik nedeniyle ertelenmişti.

Eskişehir'de 15 farklı hırsızlık suçundan verilen 226 yıl 787 ay kesinleşmiş hapis cezası her seferinde hamile olduğu için ertelenen ve bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 35 yaşındaki şüpheli, 12'nci çocuğuna hamile olduğu için serbest bırakıldı.

226 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Çalışma çerçevesinde, 162 ayrı suç kaydı, 15 ayrı hırsızlık suçundan 226 yıl 787 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 10 ayrı dosyadan da ifade alma amaçlı aranan 35 yaşındaki Ceylan Ç.'nin içinde bulunduğu aracın plakası tespit edildi. Teknik ve fiziki takip sonucunda Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde polis ekiplerince düzenlenen operasyonla, şüpheli Ceylan Ç. evine girmek üzereyken yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Ceylan Ç., yargılama süreci devam eden 10 ayrı dosya için ifade vermesi amacıyla bugün sabah saatlerinde Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi.

12. ÇOCUĞUNA HAMİLE OLDUĞU İÇİN SERBEST KALDI

Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde yakalanan Ceylan Ç. hakkında verilen 15 ayrı 'Hırsızlık' suçundan 226 yıl 787 ay kesinleşmiş hapis cezasının, geçtiğimiz yıllarda defalarca 'hamile' olduğu gerekçesiyle ertelendiği öğrenildi. Yargılama süreci devam eden 10 suç dosyasından ifade vermesi için bugün sabah saatlerinde Eskişehir Adliyesi'ne sevk edilen Ceylan Ç., 12'nci çocuğuna hamile olduğu için tekrar serbest bırakıldı. Öte yandan, 162 suç kaydının tamamının 'kapı dili düşürme' yöntemiyle hırsızlık suçundan olduğu öğrenildi.

226 yıl hapis cezası olan kadın, hamile olduğu için serbest kaldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Muz cumhuriyetinde ,yasalar suçluları korur.

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Haber YorumlarıAdalet :

Nasıl kanun ama hey gidi adalet heyyyy

Yorum Beğen34
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Haber Yorumlarıali SNGR:

226 yıl hapis cezası olan serbest kalamaz yalan haber yapmayın

Yorum Beğen17
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Haber YorumlarıTandogan Dogan:

iyi vallahi millet serbest kalmanin bir yolunu bulmus

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Haber YorumlarıCahi Savar:

Kadın karını boş bırakmıyor :))

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Haber Yorumlarıabdurrahman Şimşek:

Doğumdan Berat ediliyorsa bu kadın 70 yaşında yine doğurur

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Haber YorumlarıKmal e:

13.14.15 . cocuk derken takipsizlik kararina kadar devamke

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Haber YorumlarıMevlüt:

Evet maalesef mevzuat bu. Çocuğu 18 aylık olana kadar da cezaevine girmiyor. Bu süre içerisinde de suç işlemeye devam ediyor. Evden hırsızlık yapan bayanların yan kesiciluk yapan bayanların sürekli sığındığı nokta hamile kalmak.

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Haber YorumlarıAbdil323 Tokalı:

Zaten bilerek hamile kalıyorlar. Taktiksel olarak. Bebeğin ne suçu var ki hapishanede büyüsün

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Haber YorumlarıAlper Imri:

Buda yeni bag ??

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