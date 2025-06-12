Ceyhan'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ceyhan'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde 33 yaşındaki Barış Yılmaz, aracına binmek üzereyken uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Saldırının ardından saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 33 yaşındaki şahıs, aracına binmek üzereyken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Namık Kemal Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir fırında çalıştığı öğrenilen Barış Yılmaz, otomobiline binmek üzereyken kimliği meçhul maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Yılmaz, ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla ilçede devlet hastanesine kaldırılan Yılmaz, yapılan tüm müdahaleler rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cinayet şüphelilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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