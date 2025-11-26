Ceyhan'da Motorlu Testere Kazası: Bir Kişi Kurtarıldı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, motorlu testereye ayağı sıkışan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Kurtkulağı Mahallesi'nde meydana geldi.
Olay, ilçeye bağlı Kurtkulağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir vatandaşın ayağının motorlu testereye sıkışması üzerine çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla ayağı testereden kurtarılan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa