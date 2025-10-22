Haberler

Adana'da şantiyede dehşet: Annesini yaraladı, iş arkadaşını öldürdü

Güncelleme:
Adana'nın Ceyhan ilçesinde annesinin çalıştığı şantiyeye giden genç, annesini silahla yaralayıp iş arkadaşı Şemsettin Atmaca'yı öldürdü. Olaydan sonra kaçan şahıs kısa sürede yakalandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, bir genç annesinin çalıştığı şantiyeye giderek annesini silahla yaraladı ve onun iş arkadaşını öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

ANNESİNE VE İŞ ARKADAŞINA KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, Yalak Mahallesi'ndeki bir şantiyede meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman K. (23), annesi Cevriye K.'nin (49) çalıştığı yemekhaneye geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle annesi ve onun iş arkadaşı Şemsettin Atmaca (57) ile tartışan Süleyman K., yanında getirdiği tabancayla ateş açtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kurşunların hedefi olan Atmaca, ağır yaralı halde kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Yaralanan anne Cevriye K. ise aynı hastanede tedavi altına alındı. Olay sonrası kaçan şüpheli, jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
