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Ceyhan'da 8 kilo 562 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli tutuklandı

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Ceyhan'da 8 kilo 562 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli tutuklandı
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Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Çiftlikler Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlediği uyuşturucu operasyonunda toplam 8 kilo 562 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kilo 562 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, Çiftlikler Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramalarda, 3 bidon içerisinde 1 kilo 600 gram, 4 siyah çöp poşeti içerisinde 6 kilo 800 gram ve 7 paket halinde 162 gram olmak üzere toplam 8 kilo 562 gram esrar ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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