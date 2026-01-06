İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Ceyda Ersoy gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bir yarışma ile tanınan Esra ile Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy gözaltına alındı. - İSTANBUL