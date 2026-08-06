Haberler

Adana'da Motosiklet Hırsızı Yakalandı

Adana'da Motosiklet Hırsızı Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da parkta motosiklet zincirini kırmaya çalışıp başarısız olan, dikkat çekmemek için sandalyede bekledikten sonra diğer motosikleti çalan şüpheli, çalıntı motosikletle gezerken yakalandı. 'Sarhoştum, teslim edecektim' dedi ancak tutuklandı.

Adana'da parkta bir motosikletin zincirini dakikalarca kırmaya çalışan, çevredekileri fark edince şüphe çekmemek için sandalyeye oturup bekleyen, etraf boşalınca ise başka motosikleti çalarak kaçan şüpheli, çaldığı motosikletle gezerken yakalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli emniyetteki sorgusunda, "Sarhoştum, evime gitmek için çaldım. Motosikleti geri sahibine teslim edecektim" dediği öne sürülürken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 21 Temmuz günü saat 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin U. (24), parkta bulunan iki motosikleti gözüne kestirdi. Şüpheli, motosikletlerden birinin zincirini kırmak için dakikalarca uğraştı ancak başarılı olamayınca diğer motosiklete yöneldi. Bu sırada parka gelen kişileri fark eden şüpheli, dikkat çekmemek için sandalyeye oturup bekledi. Parkın yeniden boşalmasının ardından motosikletlerden birini çalarak olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki yaklaşık 250 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin kimliği Hüseyin U. olarak belirlendi. Şüphelinin, çaldığı motosikletle Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'nde dolaştığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla çalıntı motosiklet üzerinde yakalanan Hüseyin U., emniyete götürüldü. Şüphelinin sorgusunda, "Sarhoştum, evime gitmek için çaldım. Motosikleti geri sahibine teslim edecektim" dediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşın galibi petrol devleri oldu! Dakikada 700 bin dolar kazandılar

Ne İran ne de ABD! Aylardır süren savaşın kazananı onlar oldu
Trump'ı taşıyan helikopterde ölüm tehlikesi! Ramak kala kurtuldu

Trump ölümle burun buruna geldi
Zam sonrası emekli promosyonları güncellendi! Ödemeler 32 bin TL'ye kadar çıkıyor

Zam sonrası güncellendi! Ödemeler 32 bin TL'ye kadar çıkıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump küçük çocuğu son anda kurtardı! Biden göndermesi etkinliğe damga vurdu

Sahnede olay görüntü! Sarf ettiği cümle etkinliğe damga vurdu
Rusya sınırında yaptıkları hata pahalıya patladı

Bu görüntünün faturası ağır oldu!
KKTC’yi aşırı sıcaklar vurdu! Öğle saatlerinde çalışmak yasaklandı

KKTC'den görüşmemiş karar! İlk kez uygulanacak
Yol verme tartışmasında inanılmaz magandalık! Testereyle dehşet saçtı

Böyle magandalık görülmedi! Bunla saldırdı
Bu iddia Trump'ın başına bela oldu: Ülkeyi karıştıran söylentilere bakın ne cevap verdi

Ülkeyi karıştıran iddiaya bakın ne cevap verdi
11 kadını öldüren seri katilden şaşırtan talep: Beni cepheye gönderin

11 kadını öldürdü, şimdi cepheye gitmek istiyor
Fenomen dizinin 17 yaşındaki oyuncusunun babası, kızının 27 yaşındaki sevgilisinden şikayetçi oldu

Babası mesajları görünce savcılığa koştu! Ünlü dizide büyük rezalet