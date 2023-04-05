Çevreyi kollayan adam, çocuğa hırsızlık yaptırdı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde arabayla bir siteye giren şüpheli şahıslar, yanlarındaki çocuğa bir daireden 2 bin liralık ayakkabı çaldırtarak olay yerinden uzaklaştı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde arabayla bir siteye giren şüpheli şahıslar, yanlarındaki çocuğa bir daireden 2 bin liralık ayakkabı çaldırtarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Memur-Sen TOKİ konutlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre,26 Mart günü gece 23.55 sularında şüpheli şahıslar, yanlarında getirdikleri çocukla birlikte arabayla siteye girmeye çalıştı. Sitenin kapı kumandası olmadığı için şahıslar, kapıdan bekledi.

Şüphelilerden biri sitenin içindeki B Blok kapısında durarak çevreyi gözetledi. O sırada şahısların yanındaki bir çocuk, B Blok'un giriş katındaki daireden 2 bin liralık ayakkabıyı alarak dışarıda bekleyen adama teslim ederek siteden çıktı. Şüpheliler, daha sonra geldikleri araçla uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Site görevlisi ve ayakkabısı çalınan site sakininden alınan bilgilere göre, aynı şahıslar daha sonraki günlerde de aynı yere gelip çevreyi kontrol ettikleri ve sitede oturmadıkları tespit edildiği öğrenildi. - DİYARBAKIR