Mardin'in Mazıdağı ilçesinde ceviz toplamak için ağaçta bulunan muhtar İzzet Yıldırım, dengesini kaybederek düştü ve ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan muhtarın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde ceviz ağacında düşen muhtar ağır yaralandı.

Olay Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Kebapçı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Kebapçı Mahallesi muhtarı İzzet'in Yıldırım, ceviz toplamak için arazide bulunan ağaca tırmandı. Ceviz topladığı sırada dengesini kaybeden muhtar Yıldırım, ceviz ağacından düşerek ağır yaralandı. Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım, daha sonra ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yıldırım'ın hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

