Çeşme tatilinde talihsiz kaza! Ece Uslu ameliyat oldu

Bir döneme damga vuran 'Zerda', 'Kara Melek' ve 'Dayan Yüreğim' dizilerindeki unutulmaz performanslarıyla hafızalarda yer edinen usta oyuncu Ece Uslu, son olarak rol aldığı 'Siyah Kalp' dizisinde canlandırdığı Sumru karakteriyle ekranlara veda etmişti. Dizi finalinin ardından soluğu tatilde alan oyuncu, tatil keyfini acı bir kazayla yarıda kesmek zorunda kaldı.

ÇEŞME TATİLİ HASTANEDE BİTTİ

50 yaşındaki Ece Uslu, tatil için gittiği Çeşme'de beklenmedik bir şekilde yaralandı. Yürürken paçasına takılan oyuncu dengesini kaybederek sert şekilde yere düştü. Talihsiz kazanın ardından apar topar hastaneye kaldırılan Uslu, acil ameliyata alındı. Ünlü isim, yaşadığı süreci takipçileriyle paylaşarak sevenlerini bilgilendirdi.

"ÇİVİ GİBİ YERE ÇAKILDIM"

Instagram hesabı üzerinden hastane yatağında çekilen bir fotoğrafını paylaşan oyuncu, sağlık durumuyla ilgili şu notu düştü, "Maalesef görünmez kaza dedikleri türden bir kaza atlattım. Paçama takılıp çivi gibi yere çakıldım. Neyse ki sadece sol tarafımla atlattım meseleyi. İlk müdahale Çeşme Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Ardından olayın sabahında İzmir'deki başka bir hastaneye sevk edildim ve acil ameliyata alındım. 3 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildim. 16 dikişli, façalı bir Ece var artık. Uzun bir tedavi süreci beni bekliyor ama her şey yolunda, çok iyiyim."