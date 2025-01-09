Üye Girişi
Haberler
Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor

Çatı parti resmen kuruluyor: İşte tüm detaylar
İtfaiye ekibi Los Angeles'ta alevlere poşetle müdahale etti

İtfaiye ekibi Los Angeles'ta alevlere poşetle müdahale etti
Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde

Ahmet Türk'le ilgili gündem yaratacak iddia!
Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal

Los Angeles yönetimine böyle isyan etti: Cahil aptal

Çeşme suyunu "zemzem" diye piyasaya sürmeye çalıştılar

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Seyhan ilçesinde, çeşme suyunu 'zemzem' suyu olarak piyasaya sürmeye çalışan bir imalathane, zabıta ekipleri tarafından baskına uğradı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Akkapı Mahallesi'ndeki depoda 15 bin litre sahte zemzem suyu ele geçirdi.

Adana'da çeşme suyunu 'zemzem' suyu şişelerine koyarak halkı kandırmak isteyen dolandırıcılara baskın yapıldı.

15 BİN LİTRE SAHTE ZEMZEM SUYU ELE GEÇİRİLDİ

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir depoda sahte zemzem suyu imalathanesi olduğu ihbarı alan Seyhan Zabıta ekipleri, adrese baskın yaptı. Yapılan baskında 15 bin litre sahte zemzem suyu ele geçirildi.

DEPO MÜHÜRLENDİ

Yapılan işlemlerin ardından depo mühürlendi. Öte yandan, ele geçirilen sahte zemzem suları imha edilmek üzere ekipler tarafından alındı.

Çeşme suyunu 'zemzem' diye piyasaya sürmeye çalıştılar

Çeşme suyunu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
img

Takımın yıldızı antrenmana çıkmadı
img

Efsane program geri dönüyor!
img

Zara'nın sahne tarzına Yeliz Yeşilmen'den eleştiri!
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNurzanZeki Öğren:

Sahibi akpartilidir gözleri aç doymadılar yiye yiye.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı

Ünlü iş insanının villasına girmişlerdi! Milyon dolarlık soygunda yeni gelişme
Mourinho'dan TFF'nin yabancı VAR hakemi kararı için bomba sözler: Daha kötü olması imkansız

Mourinho'dan TFF'nin yabancı VAR hakemi kararı için bomba sözler
Los Angeles'taki ateş hattının içinde çok sayıda Türk ünlünün mülkü de var

ABD'yi cehenneme çeviren yangın Türk ünlüleri de vurdu
Ferdi Tayfur'un avukatı konuştu: Tuğçe Tayfur mirastan payını alacak

Tuğçe Tayfur mirastan payını alacak mı?
Uluslararası sağlık kuruluşlarından HPMV virüsüne ilişkin peş peşe açıklamalar

Çin'de ortaya çıkan virüs hızla yayılıyor
Bakan Bayraktar: Gabar'da günlük üretim 71 bin varili buldu

Bakan Bayraktar: Gabar'da günlük üretim 71 bin varili buldu

Son Dakika Haberleri

Valorant çöktü mü 10 Aralık Cuma? Valorant ne zaman düzelir? Real Madrid Mallorca maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Mallorca geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Ahmet İyimaya neden öldü, hasta mıydı? Ahmet İyimaya kimdir? Gabriel Sara sakatlandı mı, Başakşehir maçında oynayacak mı? MasterChef puan durumu ne? 9 Ocak Perşembe Kerem, Onur, Eda, Semih puanları kaç? Real Madrid Mallorca maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Real Madrid Mallorca golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Real Madrid Mallorca CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Mallorca maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? China Suarez kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Mauro Icardi China Suarez sevgili mi? Abdullah Öcalan evlenecek mi? Kasımpaşa Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Kasımpaşa Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.