Çeşme suyunu "zemzem" diye piyasaya sürmeye çalıştılar
Adana Seyhan ilçesinde, çeşme suyunu 'zemzem' suyu olarak piyasaya sürmeye çalışan bir imalathane, zabıta ekipleri tarafından baskına uğradı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Akkapı Mahallesi'ndeki depoda 15 bin litre sahte zemzem suyu ele geçirdi.
Adana'da çeşme suyunu 'zemzem' suyu şişelerine koyarak halkı kandırmak isteyen dolandırıcılara baskın yapıldı.
15 BİN LİTRE SAHTE ZEMZEM SUYU ELE GEÇİRİLDİ
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir depoda sahte zemzem suyu imalathanesi olduğu ihbarı alan Seyhan Zabıta ekipleri, adrese baskın yaptı. Yapılan baskında 15 bin litre sahte zemzem suyu ele geçirildi.
DEPO MÜHÜRLENDİ
Yapılan işlemlerin ardından depo mühürlendi. Öte yandan, ele geçirilen sahte zemzem suları imha edilmek üzere ekipler tarafından alındı.