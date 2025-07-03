Çeşme'den Sonra Ödemiş'te Yangın: 3 Mahalle Tahliye Edildi
İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan yangın, alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle 3 kırsal mahallenin tahliye edilmesine yol açtı. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İzmir'in Çeşme ilçesinde devam eden yangının ardından bir yangın da Ödemiş ilçesinde çıktı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaştığı öğrenilirken 3 kırsal mahalle tahliye edildi.
Yangın 22.00 sıralarında, ilçeye bağlı Tosunlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevler yerleşim yerlerine yaklaşırken, bölgeye ekipler sevk edildi.
3 mahalle tahliye edildi
Yangının yaklaştığı Tosunlar, Suçıktı ve Köseler mahalleleri tahliye edilirken, alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa