Çeşme'den Sonra Ödemiş'te Yangın: 3 Mahalle Tahliye Edildi

Çeşme'den Sonra Ödemiş'te Yangın: 3 Mahalle Tahliye Edildi
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan yangın, alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle 3 kırsal mahallenin tahliye edilmesine yol açtı. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde devam eden yangının ardından bir yangın da Ödemiş ilçesinde çıktı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaştığı öğrenilirken 3 kırsal mahalle tahliye edildi.

Yangın 22.00 sıralarında, ilçeye bağlı Tosunlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevler yerleşim yerlerine yaklaşırken, bölgeye ekipler sevk edildi.

3 mahalle tahliye edildi

Yangının yaklaştığı Tosunlar, Suçıktı ve Köseler mahalleleri tahliye edilirken, alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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