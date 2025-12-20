Haberler

Çeşme'de ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda, uyuşturucu madde ve çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K. isimli şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ve çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (NARKO) ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve silah kaçakçılığına yönelik yürüttüğü titiz saha çalışmaları neticesinde Ilıca Mahallesi'ndeki bir ikameti takibe aldı. Belirlenen adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, adeta bir cephanelikle karşılaşıldı.

Hem zehir hem silah ele geçirildi

Adreste yapılan detaylı aramalarda, bir miktar metamfetamin maddesi ile birlikte çok sayıda ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Operasyon kapsamında ikamette bulunan M.K. isimli şahıs ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çeşme Adliyesi'ne sevk edilen zanlı M.K., hakim karşısına çıkarıldı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Savcılığa ifade veren Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Suç işlemedim

Sadettin Saran'dan olay yaratacak ilk sözler: Başkaları gibi kaçmayız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocasının marketten aldıklarını görünce çemkiren kadına büyük tepki var

Kocasının aldıklarını görünce çemkiren kadına büyük tepki var
'Çift maaş alıyorum' diyen Sırrı Sakık'tan Meclis tarihine geçecek öneri

"Çift maaş alıyorum" diyen Sakık'tan Meclis tarihine geçecek öneri
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
Fenerbahçe'de iki yıldız isim Beşiktaş derbisinde oynayamayacak

İki yıldız isim Noel'e gidiyor! Derbide oynayamayacaklar
Kocasının marketten aldıklarını görünce çemkiren kadına büyük tepki var

Kocasının aldıklarını görünce çemkiren kadına büyük tepki var
'Baba tahliye' mesajı paylaşan 13 yaşındaki çocuk yeniden tutuklandı

Akranının başını taşla ezen 13 yaşındaki çocuğun özgürlüğü kısa sürdü
Zelenskiy ABD'nin barış önerisini böyle duyurdu

Zelenskiy ABD'nin barış önerisini böyle duyurdu
Patlayan su borusu yolda göçüğe neden oldu! Taşan su otomobili bahçeye sürükledi

Patlayan su borusu ortalığı birbirine kattı
Sadettin Saran maç sonunda Fenerbahçeli taraftarların çağrısına cevapsız kalmadı

Maç sonuna damga vuran anlar
Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isme daha yakalama kararı
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
Bakan Kurum duyurdu! İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne geçerli başvuru sayısı

Bakan Kurum duyurdu! İşte 500 bin konutta geçerli başvuru sayısı
Kübra Par, Alevilerle ilgili sözlerinden dolayı özür diledi

Kübra Par, Alevileri ayaklandıran sözleri için geri adım attı
title