Çeşme'de Tekne Yangını: 'Seanymph' Kullanılamaz Hale Geldi

Çeşme'de Tekne Yangını: 'Seanymph' Kullanılamaz Hale Geldi
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İzmir'in Çeşme ilçesindeki Dalyan Marina'da demirli olan 'Seanymph' isimli tekne, sabah saatlerinde çıkan yangında alevlere teslim oldu. Deniz İtfaiyesi ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, tekne tamamen kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Dalyan Marina'da demirli olan tekne, çıkan yangında alevlere teslim oldu. Deniz İtfaiyesi ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, tekne kullanılamaz hale geldi.

Çeşme ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'ndeki marinada demirli bulunan "Seanymph" isimli yat, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, alevlerin diğer teknelere sıçramasını önlemek amacıyla yatın halatlarını keserek başka bir tekne yardımıyla Seanymph'i açık denize sürükledi. Alevlerin hızla büyümesi üzerine durum itfaiyeye bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen deniz itfaiyesi ekipleri, yanan yata müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Vatandaşların zamanında müdahalesi sayesinde marinadaki diğer tekneler zarar görmezken, Seanymph isimli yat çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, yangının çıkış nedeni ile ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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