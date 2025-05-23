Çeşme'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Çeşme'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Çeşme ilçesinde motosikletin kamyona çarpması sonucu 28 yaşındaki sürücü İbrahim Yurt hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Şifne Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Yurt (28) idaresindeki 35BUA161 plakalı motosiklet, yolda sola dönüş yapmak isterken karşıdan gelen H.E. (59) idaresindeki 35 CIC 356 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletle birlikte savrulan İbrahim Yurt metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde İbrahim Yurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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