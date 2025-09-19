Çeşme'de Motosiklet Denetimi: 38 Sürücüye Cezai İşlem

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, çarşı merkezinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

İnkılap Caddesi'nde 2 saat boyunca yapılan uygulamada, kask takmayan, ehliyetsiz araç kullanan, plakasız ve tescil belgesiz motosikletlerle trafiği tehlikeye düşüren sürücüler tek tek tespit edildi. Denetimler sonucunda 38 motosiklet sürücüsüne toplam 105 bin 847 lira para cezası uygulandı. Emniyet yetkilileri, kent merkezinde trafik güvenliğini sağlamak ve kazaların önüne geçmek amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı. - İZMİR