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Çeşme'de Kuyuya Düşen Yaşlı Kadın Kurtarıldı

Çeşme'de Kuyuya Düşen Yaşlı Kadın Kurtarıldı
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İzmir'in Çeşme ilçesinde inşaat alanında bulunan bir kuyuya düşen 65 yaşındaki kadın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı. Kadın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de kuyuya düşen yaşlı kadın kurtarıldı

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde bir inşaat alanında bulunan kuyuya düşen 65 yaşındaki kadın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı.

Olay, dün Ardıç Mahallesi 5446 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.T. isimli 65 yaşındaki kadın bir inşaat alanındaki kuyuya düştü. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Urla ve Ilıca'dan arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kuyuya düşen kadın kısa sürede bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen F.T., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERGEN YILDA - 3.Sayfa
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