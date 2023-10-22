Haberler ›› 3. Sayfa ›› Çeşme'de kaçakçılık operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

Çeşme'de kaçakçılık operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, kaçakçılık operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, edindikleri bilgi üzerine ilçe merkezi ve Alaçatı'da 12 işletmeye baskın düzenledi. İşletmelerde yapılan aramada 678 cinsel gücü arttırıcı içecek, jel ve hap ile 41 elektronik sigara ve içiminde kullanılan ürünler ele geçirildi. Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.