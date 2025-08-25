Çeşme'de İnşaat Alanında Ceset Bulundu

Güncelleme:
İzmir'in Çeşme ilçesinde inşaat alanındaki bir konteynerde bulunan cesedin, 60 yaşındaki işçiye ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde inşaat alanındaki konteynerin üzerinde bir ceset bulundu. Cesedin inşaatta çalışan 60 yaşındaki işçiye ait olduğu öğrenildi.

Olay, Çeşme ilçesi Dalyan Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. İnşaatta konteynerin üzerinde bir kişiyi hareketsiz halde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hareketsiz halde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. İnşaatta çalışan 60 yaşındaki Mehmet Çur'a ait olduğu belirlenen cesette yapılan incelemede herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadığı öğrenildi.

Mehmet Çur'un cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çur'un kesin ölüm nedenini belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
