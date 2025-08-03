Çeşme'de Eğlence Mekanında Silahlı Kavga: 7 Yaralı, 2 Tutuklama

Çeşme'de Eğlence Mekanında Silahlı Kavga: 7 Yaralı, 2 Tutuklama
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İzmir'in Çeşme ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada toplam 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak iki kişi tutuklandı. Silahlı saldırının sebebi olarak yeterince ilgi gösterilmemesi belirtildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralanırken, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Hacımemiş Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, Melik Efe A. (19) ve Hüseyin Kerem A. (19), alkol aldıktan sonra mekanda taşkınlık çıkardı. İşletme sahibi, oyuncu Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı (39), şahıslara müdahale etmek istedi. Bu sırada şüphelilerden biri yanında bulundurduğu tabancayla Aksakallı'ya ateş açtı.

Silahlı saldırı sonucu Mustafa Aksakallı sağ bacağından 2 kurşunla yaralandı. Olay sırasında mekanda bulunan Zeynep G. (25) ise seken kurşunun isabet etmesiyle hafif şekilde yaralandı. Yaşanan panik sırasında kaçmaya çalışan Kubilay Ege E. (20), Ahsen İrem T. (20), Elifnaz Y. (20), Dila B. (21) ve Rabia Merve C. (33) ise kırılan cam parçalarından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan 7 kişi, daha sonra taburcu edildi.

Şüpheliler tutuklandı

Olayla ilgili çalışma başlatan Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede şüpheliler Melik Efe A. ve Hüseyin Kerem A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin ilk ifadelerinde, olayın masalarına yeterince ilgi gösterilmediği gerekçesiyle başladığını söyledikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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