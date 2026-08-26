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Çeşme'de Denizde Yılan Panik Yarattı

Çeşme'de Denizde Yılan Panik Yarattı
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İzmir'in Çeşme ilçesindeki Dalyan Sahili'nde serinlemek için denize giren tatilciler, suyun içinde yüzen bir yılanla karşılaştı. Bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, bazılarının aldırış etmeden yüzmeye devam etmesi dikkat çekti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde serinlemek için denize giren tatilciler, suyun içinde yüzen bir yılanla karşılaşınca şaşkınlık ve kısa süreli panik yaşadı. Yılanı gören bazı vatandaşlar endişeye kapılırken, bazılarının ise hiçbir şey olmamış gibi yüzmeye devam etmesi dikkat çekti.

Olay, Çeşme ilçesine bağlı turistik Dalyan Sahili'nde meydana geldi. Sıcak havadan bunalıp denizin tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, sığ sularda yüzeyde ilerleyen bir yılan fark etti. Yılanın insanların arasında yüzdüğünü gören bazı tatilciler kısa süreli bir panik yaşayıp durumdan tedirgin olurken, bazıları ise tehlikeye aldırış etmeden serinlemeye devam etti.

O ilginç anlar kamerada

Sahilde hareketliliğe neden olan o anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; yılanın suyun üzerinde kıvrılarak sakin bir şekilde ilerlediği, arka planda ise insanların denizin tadını çıkarmaya devam ettiği görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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