Haberler

İzmir'de 3'ü çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 3'ü çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Çeşme ilçesinde Sahil Güvenlik ve emniyet güçlerinin ortak operasyonunda, 3'ü çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 3'ü çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 23.59'da Çeşme ilçesi Babür Koyu mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve emniyet güçleri geniş çaplı operasyon başlattı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu KB-86, Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ve Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı DENİZ-351 ile bölge abluka altına alındı. Operasyona karadan da Alaçatı Jandarma Karakol Komutanlığı ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli destek verdi. Ekiplerin çalışmaları sonucu Babür Koyu mevkiinde kara üzerinde tespit edilen 3'ü çocuk toplam 29 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu'na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir

Kılıçdaroğlu hepsinin üstünü çizdi, partiden atılacaklar
Özgür Özel, TOMA'ya çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık

Özel, TOMA'nın üzerinde! Yeni makam odasının adresini verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın isteği İngiltere'yi salladı: Ben bu şekilde yapamam

Acun Ilıcalı'nın isteği İngiltere'yi salladı: Ben bu şekilde yapamam
8. Etnospor Kültür Festivali'nde görkemli kapanış

Etnospor'da 1,5 milyon kişi “Dünya burada" dedi
Süper Lig'e yükselen son takım belli oluyor

Tarihi gün! Bu akşam ortalık yanacak
Kılıçdaroğlu cephesinden 'Bu akşam genel merkezde olacak' iddiasına yalanlama

Tansiyonu daha da yükseltecek "Genel merkez" iddiası yalanlandı
Arda Güler sahalara geri döndü, performansıyla parmak ısırttı

Yok artık Arda! İspanyollar şaştı kaldı

İlkay Gündoğan ve Ederson, Pep Guardiola'yı yalnız bırakmadı

Aynı karede görüntülendiler!
Fenerbahçe'nin yıldızı Ana Cristina dünyaevine girdi: Gelinliği büyüledi

Milyonların sevgilisiydi, gelinliğiyle büyüledi