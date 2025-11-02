Çeşme'de 27 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 5'i çocuk 27 düzensiz göçmen yakalandı.

31 Ekim akşamı saat 19.15 sıralarında Çeşme ilçesinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ile Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgede yapılan ortak çalışma sonucunda kara üzerinde 5'i çocuk toplam 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - İZMİR