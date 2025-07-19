Çeşme Açıklarında 37 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Çeşme Açıklarında 37 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik bottaki 3'ü çocuk 37 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler sağlık kontrollerinin ardından geri gönderme merkezine sevk edildi.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen lastik bottaki 3'ü çocuk 37 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 17 Temmuz saat 01.35'te Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botları 'TCSG-24, KB-38' tarafından lastik bot içerisindeki 3'ü çocuk 37 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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