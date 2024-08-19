Çerkezköy'deki fabrika yangını büyük oranda kontrol altına alındı
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Star Hidropar Ekinplas adlı plastik fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda sirayeti engellenerek büyük oranda kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalelerinin ardından, alevlerin yayılması durduruldu. Fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor.
Çerkezköy'deki fabrika yangını büyük oranda kontrol altına alındı
Alevler durduruldu
TEKİRDAĞ - Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Star Hidropar Ekinplas adlı plastik fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda sirayeti engellenerek büyük oranda kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalelerinin ardından, alevlerin yayılması durduruldu.
Çerkezköy'de fabrikada çıkan yangının sirayeti engellenerek büyük oranda kontrol altına alındı. Ekipler, yangının tekrar alevlenme riskine karşı fabrikada soğutma çalışmalarına başladı. Soğutma işleminin ardından, yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı incelemelerin yapılacağı bildirildi. Yangın nedeniyle fabrikada büyük çaplı hasar meydana gelirken, fabrikanın üretim faaliyetlerinin durduğu belirtildi. Olayda can kaybı yaşanmaması sevindirirken, fabrikada yukarıdan akan plastik maddeler aşağıda kıvılcım oluşturuyor. Bu durumda yangının tamamen kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor.