Çerkezköy'de otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobil ile elektrikli motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobil ile elektrikli motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 30 yaşındaki elektrikli motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, kazanın ardından sinir krizi geçiren otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde ile 24. Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.H.K. idaresindeki 34 NMC 762 plakalı otomobil, 24. Sokak'tan 8. Cadde'ye çıkmak isteyen İlkay G. yönetimindeki elektrikli motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle elektrikli motosiklet metrelerce savrulurken, sürücü İlkay G. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İlkay G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazanın ardından büyük panik yaşayan otomobil sürücüsü M.H.K.'ye ilk müdahale çevrede bulunan fabrika çalışanları tarafından yapıldı. Sinir krizi geçiren sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak yolu bir süre trafiğe kapattı. Nöbetçi cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından İlkay G.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ