Yokuşta kayan otomobil dereye uçtu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yokuş yukarı çıkmaya çalışan bir otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak geri kayması sonucu dereye uçtu.

Kaza, Bağlık Mahallesi Cansu Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 59 AJG 710 plakalı otomobilin sürücüsü N.K., Gediz Sokak istikametine dönüş yaptığı sırada dik yokuşu çıkmaya çalıştı. Bu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle aracın kontrolünü kaybeden sürücü, geri kaymaya başlayan otomobili durduramadı. Hızla aşağı doğru kayan otomobil, 15 metrelik yükseklikten yol kenarında bulunan dereye yaklaşık düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü N.K.'nin kendi imkanlarıyla otomobilden çıkmayı başardığı öğrenilirken, kazada yaralanan olmadı.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alan ekipler kazayla ilgili çalışma başlatırken, hasar gören otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı