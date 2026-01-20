Haberler

İşçi servisleri çarpıştı: 19 yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki işçi servisi kafa kafaya çarpıştı. Olayda 19 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi.

Kaza, sabah saatlerinde Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Altıyol Kavşağı istikametine seyir halinde olan R.S. idaresindeki 59 S 2048 plakalı işçi servisi ile Halk Eğitim Merkezi istikametine giden Ü.Ş. yönetimindeki 59 S 8618 plakalı işçi servisi, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servislerde bulunan işçiler yaralanırken, olay yerinde adeta can pazarı yaşandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından her iki serviste bulunan toplam 19 yaralı, ambulanslarla Çerkezköy ve Kapaklı'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com

