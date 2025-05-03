Çerkezköy'de 5. Kattan Düşen Bebek Ağır Yaralandı

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 1 yaşındaki bir bebek apartmanın 5. katından düşerek ağır yaralandı. Olayın güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenildi. Bebek, hastaneye kaldırıldı, jandarma tahkikat başlattı.

Çerkezköy'de 5. kattan düşen 1 yaşındaki bebek ağır yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir apartmanın 5. katından düşen 1 yaşındaki bebek ağır yaralandı. Bebeğin düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çerkezköy ilçesi Gültepe Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1 yaşındaki M.N.B. henüz belirlenemeyen bir nedenle ailesiyle yaşadığı apartmanın 5. katındaki daireden beton zemine düştü. Olayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz bebek, ağır yaralı olarak Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, bebeğin düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞABAN KARDEŞ - 3.Sayfa
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