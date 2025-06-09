Çerkezköy-Çorlu Yolunda Araç Yangını

Çerkezköy-Çorlu Yolunda Araç Yangını
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi ile Çorlu ilçesi arasında seyir halindeki bir araç, bir anda alev aldı. Araçta bulunan 3 kişi yangın söndürüldükten sonra güvenle tahliye edildi. Olayda yaralanan kimse yokken, yangının çıkış nedeni inceleniyor.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi ile Çorlu ilçesi arasında seyir halinde olan araç, bir anda alev aldı. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu araç, çevredekilerin yardımıyla söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy-Çorlu yolu üzerinde seyir halinde olan 59 AHZ 355 plakalı bir araç, henüz öğrenilemeyen bir sebeple alev aldı. Araçtan duman yükseldiğini fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek hemen araçtakilerle birlikte tahliye oldu. Alevler kısa sürede aracı sararken, olay yerine yakın bir su tankeri ile çevredeki vatandaşlar yangına müdahale etti. Jandarma ekipleri yol üzerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, çevredeki vatandaşların da desteğiyle yangın söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından, yangın sona erdi. Araçta ciddi maddi hasar oluşurken, olayda yaralanan olmadığı bildirildi. Yangının çıkış nedeni yapılacak teknik inceleme sonrası netlik kazanacağı ifade edilirken, başlatılan inceleme sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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