Çerkeş'te traktörün römorkuna çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde traktörün römorkuna çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, İstanbul-Samsun kara yolu Çerkeş ilçesi Kadıözü köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. yönetimindeki 34 CRD 279 plakalı hafif ticari araç, D.D. idaresindeki 18 ABG 057 plakalı buğday yüklü traktörün römorkuna çarptı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan E.B., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği alanda güvenlik önlemleri aldı. E.B.'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ÇANKIRI