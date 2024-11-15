Çerkeş'te Trafik Kazası: 6 Yaralı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Çerkeş ilçesi Göynükçukuru mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada, B.E.Y. (10), H.Y. (12), R.Y. (18), S.Y. (39), Ü.Y. (42) ve A.A. (54) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI