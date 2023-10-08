Çerkeş'te çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bir kına gecesinde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 6 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi TOKİ konutlarında, dün akşam, kına gecesinde iki grup arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Davetlilerin araya girmesiyle yatıştırılan tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan Ç.K. ve M.K. kardeşler, yanlarına bıçak alarak tekrar tartışmanın yaşandığı yere geldi.

Kına sonrası çıkan tartışmanın büyümesi üzerine damat R.Ş. ve babası S.Ş. ile B.Ş, A.G, M.A. ve M.Ç. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine getirildi.

Yaralıların, durumunun iyi olduğu öğrenildi.